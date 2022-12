ICI ON RECRUTE: CENTRE MEDICO DENTAIRE DE FRANCE

Jérôme Libeslind reçoit Kévin Simah, président de CMDF, Centre medico dentaire de France sur le plateau d’ICI ON RECRUTE.

Le CMDF Centre Médico Dentaire de France, c’est un groupe aujourd’hui de 7 centres pluridisciplinaires et environ 200 000 patients soignés par an. Fort de son expansion et des ouvertures de centre à venir, le CMDF Centre médico dentaire de France recrute des chirurgiens-dentistes dentistes toutes spécialités, ophtalmologistes, orthoptistes, médecins généraliste, coordinatrice, secrétaires.

Pour plus de renseignements : recrutement@groupecmdf.com