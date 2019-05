Tambour Battant – Faut-il aimer pour agir ? Du désintéressement au bénévolat

Le bonheur que je veux pour l’autre est-il le bien que l’autre veut pour lui-même ?

Avec le concept de bénévolence, on veut cerner une forme d’amour ouverte au plus grand nombre. Il s’agit de faire le bien et de le mettre en œuvre chaque jour. Pourtant, ces intentions peuvent être ambiguës, viser le narcissisme plus que le désintéressement.

Quant au bénévolat, qui concerne et enthousiasme 7 millions de nos concitoyens, il peut être utilisé par un système économique qui dévalorise le travail domestique et ne reconnaît que le travail payé.

Antoine Spire et Valentin Thibault reçoivent sur le plateau de Tambour Battant :

– Patrick Tudoret, écrivain, journaliste auteur de « petit traité de bénévolence, au delà de la bienveillance, aimer pour agir » ;

– Jean-Louis Sagot-Duvauroux, philosophe , dramaturge et auteur de « Pour la gratuité » (Ed. de l’éclat) ;

– Maud Simonet, sociologue, directrice de recherche au CNRS, auteure de « Travail gratuit, la nouvelle exploitation ? » (Ed.Textuel) ;

– Bertrand Vergely, professeur de philosophie, théologien chrétien-orthodoxe, auteur de « Notre vie a un sens » (Ed. Albin Michel) ;

– Cécilia Dutter, écrivaine, critique littéraire et auteure de « La loi du père » (Ed. du Cerf ).