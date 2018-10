IG: l’Impact Day de la Fondation Deloitte au Centre de réadaptation de Coubert (77)

# Intérêt général L’impact Day de la Fondation Deloitte

Dans ce numéro d’Intérêt Général et Territoires, Didier Meillerand vous propose de revivre l’impact Day à au Centre de réadaptation de Coubert (groupe Ugecam Ile-de-France) en Seine et Marne. 500 salariés de Deloitte sont venus rencontrer des patients et prêter main-forte sur 50 projets d’amélioration du cadre de vie sur le centre.

Didier Meillerand rencontre différents acteurs de la journée, une journée d’intérêt général organisée par la Fondation Deloitte, engagée depuis sa création dans le développement solidaire et le soutien à l’éducation. A travers cette émission sur l’Impact Day on découvre ce que peut être la responsabilité sociétale d’une entreprise, on apprécie l’action citoyenne d’une entreprise privée et l’on espère que plus d’entreprises encore s’engagerons de la sorte.

Impact Day une journée utile

Depuis 3 ans la Fondation Deloitte organise un Impact Day dans le centre de Réadaptation de Coubert. C’est un établissement privé à but non lucratif qui articule des missions sanitaires et médico-sociales dans les domaines de la Médecine Physique et Réadaptation (MPR), les soins de suite, la réadaptation professionnelle et le travail adapté (ESAT). Cette année encore 500 salariés de Deloitte ont donné de leur temps pour aider à réaliser différents travaux (peinture, jardinage, nettoyage, décoration etc.). Ils n’étaient pas seuls, avec 100 lycéens, des patients et une partie du personnel de l’établissement étaient également mobilisé. Une journée de travail mais également de rencontre dans différents ateliers de sensibilisation au travail mené dans cette établissement qui aide, soigne et accompagne de nombreux patients pour apprendre à vivre différemment.

C’est dans ce centre que le slameur Grand Corps Malade a pu faire face à l’accident qui l’a laissé tétraplégique à 20 ans après une chute dans une piscine. Il y a tourné le film « Patients » sorti en 2016 qu’il a co-réalisé avec Mehdi Idir et qui a reçu plusieurs prix au festival de Sarlat (Dordogne) .