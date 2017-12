Un véritable Challenge.

Gérer une croissance forte et rapide de son entreprise est un véritable challenge. Recrutement, gestion, développement, tout est à organiser à une autre échelle. Alors, pour vous aider à remporter ce challenge, Label entreprise reçoit Paul Guillemin, cofondateur de FretLink. En effet son entreprise a connu une forte croissance. Il explique son parcours et comment il a fait face à cette croissance forte et rapide.

Revoir toutes les émissions.

Vous pouvez bénéficier de l’expérience d’entrepreneurs en visionnant Label Entreprise