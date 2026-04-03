Check! by Campus Paris La DÃ©fense : un salon emploi nouvelle gÃ©nÃ©ration

Le mardi 7 avril, de 10h Ã 18h, la Paris La DÃ©fense Arena accueille la premiÃ¨re Ã©dition de CHECK! by Campus Paris La DÃ©fense. Lâ€™Ã©vÃ©nement rÃ©unit Ã©tudiants, Ã©coles et entreprises pour faciliter les rencontres autour de lâ€™emploi, des stages et de lâ€™alternance.

Rapprocher des publics qui coexistent mais Ã©changent encore peu : câ€™est lâ€™objectif de CHECK!. Sur un territoire qui regroupe prÃ¨s de 2 800 entreprises, environ 200 000 salariÃ©s et quelque 70 000 Ã©tudiants, les occasions de rencontre restent limitÃ©es au quotidien.

Le dispositif repose sur un espace ouvert, structurÃ© en plusieurs zones. Un espace dâ€™exposition permet aux entreprises et aux Ã©tablissements de prÃ©senter leurs activitÃ©s. Une scÃ¨ne centrale accueille des interventions. En parallÃ¨le, des espaces participatifs proposent des formats interactifs, comme des challenges en Ã©quipe et des temps dâ€™Ã©change.

Lâ€™Ã©vÃ©nement intÃ¨gre Ã©galement des formats plus expÃ©rientiels, inspirÃ©s de logiques de jeu et de participation, afin de favoriser lâ€™implication des participants tout au long de la journÃ©e.

Check! : Un Ã©vÃ©nement structurÃ© autour dâ€™Ã©changes et dâ€™expÃ©riences

Tout au long de la journÃ©e, CHECK Paris La DÃ©fense combine plusieurs formats. Les participants rencontrent des recruteurs, assistent Ã des confÃ©rences ou participent Ã des ateliers pratiques, notamment autour du CV et du profil LinkedIn.

En complÃ©ment, certains espaces permettent dâ€™aller plus loin dans la prÃ©paration professionnelle. Des sessions de coaching court accompagnent les participants sur le pitch, les entretiens ou leur prÃ©sentation. Dâ€™autres formats donnent la possibilitÃ© de travailler la prise de parole ou de produire des contenus utiles Ã leur candidature.

Par ailleurs, des animations rythment la journÃ©e. Des mini-jeux, des espaces de discussion et des activitÃ©s collectives complÃ¨tent les Ã©changes. Une zone de restauration avec food-trucks est accessible sur place.

Des lots sont Ã©galement proposÃ©s aux visiteurs, dont des places pour des Ã©vÃ©nements Ã la Paris La DÃ©fense Arena. Plusieurs intervenants sont annoncÃ©s, dont Karim Hechmi et Hugo Travers. Comme indiquÃ© dans le communiquÃ©, Hugo Travers Â« partagera son parcours engagÃ© et sa vision Ã©clairÃ©e des rÃ©alitÃ©s auxquelles sont confrontÃ©s les plus jeunes en matiÃ¨re dâ€™emploi, de projection et dâ€™autonomie Â» .

Dans Le Journal des Salons, nous explorons ces formats qui font Ã©voluer les rencontres entre formation et emploi.