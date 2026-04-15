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Artialy : créer à 22 ans entre rêve, sensibilité et nouvelle génération

Emission du 15/04/2026
Artialy

Dans cette deuxième émission dédiée aux Métiers de la Création, découvrez Artialy, une jeune artiste de 22 ans, autodidacte, illustratrice et peintre, incarnant une nouvelle génération de créateurs : libre, hybride, connectée et sincère.

Face à la journaliste Florence Duprat, Artialy nous plonge dans un univers artistique singulier, fait d’étoiles, de lumière et d’introspection profonde. Ses œuvres, mêlant influences japonaises, poésie visuelle et émotions intérieures, invitent à ralentir et à s’évader. Bulles, étoiles, personnages délicats et paysages suspendus composent ses toiles, véritables refuges de douceur.

Pour Artialy, créer dépasse la simple production d’images : c’est une expression des émotions que les mots ne peuvent transmettre. Son parcours, marqué par une sensibilité au dessin dès l’enfance, a connu un tournant décisif lorsqu’elle n’a pas été acceptée en master. Elle choisit alors de partager son travail sur les réseaux sociaux, où sa communauté grandit rapidement.

Son processus créatif oscille entre intuition et construction, nourri par la nature, la musique — notamment le piano qu’elle pratique en autodidacte — la culture japonaise et la peinture classique.

Artialy incarne une génération d’artistes qui réinvente les codes : elle crée, partage et fédère via les réseaux sociaux, développe sa boutique en ligne, propose des éditions limitées et réalise des commandes personnalisées.

Au-delà du succès, elle revendique l’authenticité et la fidélité à son univers, offrant un espace de calme et d’évasion dans un monde souvent agité.

Artialy est au début d’un parcours prometteur, avec des projets d’expositions, collaborations et ambitions de rendre l’art accessible, entre France et horizons internationaux.

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