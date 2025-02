Journal de la Formation – Spécial UHFP avec l’OPCO EP

À l’occasion de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 2025, le Journal de la Formation reçoit Arnaud Muret, Directeur général de l’OPCO EP, et Armelle Robert, Directrice du Développement des Compétences et du Réseau. Ensemble, ils abordent les défis liés à la formation dans les entreprises de proximité et l’importance de la mobilité internationale des apprentis.

L’OPCO EP : accompagner la formation et promouvoir la mobilité internationale

L’OPCO EP, opérateur de compétences des entreprises de proximité, soutient plus de 434 600 TPE-PME dans 54 branches professionnelles. De la coiffure à la boulangerie, en passant par les professions libérales et le commerce de proximité, cet acteur clé accompagne le financement de l’apprentissage, l’élaboration des certifications et la montée en compétences des salariés.

Depuis 2019, l’apprentissage a fortement progressé dans ces secteurs, avec un passage de 90 000 à 178 000 contrats. L’OPCO EP a aussi simplifié les démarches, permettant aux entreprises de valider un contrat en moins de 24 heures, contre six mois auparavant.

Autre enjeu majeur mis en avant à l’UHFP 2025 : la mobilité internationale des apprentis. Grâce à des partenariats avec Erasmus+ et des CFA, l’OPCO EP favorise les échanges à l’étranger, permettant aux jeunes d’acquérir des compétences linguistiques, culturelles et professionnelles essentielles à leur évolution.

Pour mieux comprendre l’évolution des actions de l’OPCO EP en faveur de la formation et de la mobilité des apprentis, retrouvez également notre émission de l’UHFP 2023, où l’opérateur partageait déjà ses engagements et initiatives.

À propos de l’OPCO EP

L’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité (OPCO EP) accompagne les TPE-PME dans leurs stratégies de formation et d’alternance. Il facilite l’accès aux financements et promeut la montée en compétences des salariés et apprentis Plus d’infos sur www.opcoep.fr

À propos de l’UHFP

L’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP), organisée par Centre Inffo, est un événement majeur. Il réunit chaque année les acteurs de la formation pour anticiper les transformations du marché du travail. En savoir plus

À propos de Centre Inffo

Centre Inffo est un organisme de référence en formation et orientation professionnelle. Il accompagne les acteurs du secteur en fournissant analyses, conseils et ressources sur l’évolution des compétences et des métiers. Visiter le site de Centre Inffo