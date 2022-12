Tambour Battant: La montée de l’extrême droite en Europe

Antoine Spire et Hélène Mathieu vous proposent une numéro de Tambour Battant sur un thème d’actualité: La montée de l’extrême droite en Europe.

En première partie d’émission ils vous proposent un entretien avec:

– Thomas BRONNEC, journaliste et documentariste , auteur de « Collapsus » (Éd.Gallimard) et de « La meute » (Éd. les arènes ). Le roman de Thomas BRONNEC invente la progression d’une gouvernance dictatoriale de la nation.

En deuxième partie d’émission « le Gril » vous propose un échange entre:

–Béatrice GIBLIN, géopolitologue, fondatrice et directrice de la revue « Hérodote », auteure de « l’extrême droite en Europe » (Éd. La découverte ).

et

–Marie-Anne MATARD-BONUCCI, professeure à l’université Paris 8, chercheuse au centre d’histoire de sciences Po , auteure de « totalitarisme fasciste » (Éd. CNRS).

Se focalisant sur l’Italie, Béatrice GIBLIN et Marie-Anne MATARD-BONUCCI montrent que l’extrémisme qui l’a récemment emporté à Rome s’avère bien différent de ce que fut le fascisme selon Mussolini.

Pour terminer l’émission, le Grand témoin est:

–Jean Yves CAMUS, journaliste et politologue spécialiste de l’extrême droite, co-auteur de « Les droites extrêmes en Europe » (Éd. du Seuil ).

Jean Yves CAMUS considère que , depuis 1945 , insensiblement , l’Europe glisse vers l’extrême droite : de marche en marche , de plus en plus nombreux sont les pays qui se laissent paresseusement conquérir , abdiquant une partie des principes de fonctionnement démocratique.