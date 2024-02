SÃ©maphores : Un acteur clÃ© dans l’accompagnement des transformations

L’évolution rapide du monde du travail nécessite une analyse approfondie et une compréhension des défis et des opportunités qui en découlent. C’est dans cette optique que Jérôme Joinet, a reçu Patrice Guezou, directeur de la stratégie compétences chez Sémaphores, pour discuter des transformations majeures qui façonnent le paysage professionnel d’aujourd’hui.



Sémaphores, qui fait partie du groupe Alpha, est un cabinet d’expertise et de conseil réputé pour son engagement auprès des collectivités locales, des organismes d’État, de la fonction publique et du secteur privé. Son champ d’action s’étend à la dimension financière des ressources humaines, au management, à la restructuration et à l’organisation des entreprises. Sa mission fondamentale est d’accompagner les transformations et les évolutions, tout en veillant à l’impact global de ces changements.



Faciliter l’apprentissage dans un monde en mutation :

Face à ces défis, Patrice Guezou souligne l’importance cruciale de faciliter l’apprentissage des apprenants dans un contexte en constante évolution. Il évoque l’IA comme une opportunité prometteuse pour transformer les processus d’apprentissage et de développement des compétences.

