Révèle ton talent, by Crédit Agricole d'Ile-de-France

» Révèle ton talent, by Crédit Agricole d’Ile-de-France » met à l’honneur les passionnés, les créateurs et les artistes entrepreneurs de demain. Il leur donne l’opportunité d’accéder à des conseils d’experts. Il offre également une dotation matérielle d’une valeur de 4 000 euros pour soutenir ou concrétiser leur projet. Organisé sous le parrainage exceptionnel de Mouloud Achour, ce concours a pour objectif d’accompagner les jeunes pour faire de leur passion, un projet concret. Et ce concours s’adresse aux talents de 18 à 29 ans, résidant et œuvrant en Île-de-France, et porteurs d’un projet individuel, original, innovant et artistique dans les domaines de la photo, des modes hybrides, des cuisines actuelles, de la danse ou du street art. Alors, pour participer et pour plus d’infos sur ce concours, rendez-vous sur cnews.fr/concours-revele-ton-talent-2019. Vous avez jusqu’au 18 octobre pour déposer votre candidature.

Bonne chance à tous et à bientôt pour un nouvel agenda de l’entreprise.

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Par ailleurs, pour tous les jeunes qui veulent entreprendre, rendez-vous sur kangae.fr. En effet, si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, Kangae c’est le site qui donne le goût de se lancer. Vous y trouverez des conseils, des infos et des témoignages. En effet, par exemple, de jeunes entrepreneurs sont mis en avant dans « T’inquiète… je gère ». Ils racontent leurs projets et leur parcours.