Renault Trucks et la décarbonisation des véhicules

Chloé Coroyer, chargée de ressources humaines chez Renault Trucks Grand Paris est l’invitée de cette édition du Journal de l’Emploi.

Renault Trucks est une entreprise de construction et de maintenance de camions. L’objectif de cette société du groupe Volvo est la neutralité carbone d’ici à 2050. En attendant, les camions de l’entreprise roulent au gaz et d’ici à 2030, 50 % rouleront à l’électricité. Le secteur des transports est donc en pleine mutation et tend aussi vers une augmentation de la durée de vie des camions.

La société de camions possède le réseau le plus dense de France avec 60 000 véhicules vendu par an, 310 points de vente et 9 500 salariés. Il faut de nouvelles compétences pour une décarbonisation des véhicules. L’entreprise organise des formations en interne car les métiers évoluent et les missions changent. Renault Trucks forme les mécaniciens à l’électrique et tous les autres collaborateurs à la politique RSE.

Renault Trucks forme les experts de demain

En plus de former ses collaborateurs, la société recherche 300 mécaniciens. Pour postuler, il faut passer par le groupe Volvo qui recherche aussi des superviseurs techniciens, des chefs de chapitre, mais aussi des comptables. Le groupe propose aussi des contrats en alternance, car Renault Trucks est en partenariat avec 25 écoles. Dans celles-ci, la filiale, donne des camions, met en place des formations pour les formateurs et pousse les élèves vers la formation de CQP mécanicien spécialisé véhicule utilitaire et industriel. Ceci pour former des experts dans le diagnostic des véhicules.

Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site dans la rubrique « Recherche d’emploi ». Renault Trucks, quant à elle, propose 40 postes à pourvoir en Île-de-France. Pour une candidature spontanée, envoyer un mail à jepostule@renault-trucks.com.