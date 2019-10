Trouver un local à Paris avec le GIE Paris Commerces

Vous cherchez un local sur Paris pour lancer votre activité ?

Connaissez-vous le GIE Paris Commerces ?

Un bon plan à découvrir dans Label Entreprise, avec Laëtitia Pageot, directrice du GIE Paris Commerces.

Le GIE Paris Commerces

Depuis octobre 2017, Paris Habitat, RIVP et Elogie-Siemp, les trois bailleurs sociaux de la Ville de Paris se sont regroupés au sein d’une structure unique. Cette structure commercialise leurs locaux sur l’ensemble des arrondissements parisiens. Elle constitue la porte d’entrée des commerçants. En effet, le GIE Paris Commerces gère 6 800 locaux d’activités. Ce nouvel outil s’inscrit dans le dispositif « Paris Commerces ». Mis en place par la Ville de Paris, il doit simplifier et faciliter l’installation des entrepreneurs et en particulier des commerçants et artisans de proximité.

Environ 250 offres de locaux vacants sont publiées par an. Le GIE Paris Commerces propose également régulièrement des appels à candidatures thématiques ou sectoriels. Une équipe d’une dizaine de managers commerce accompagne les porteurs de projets. Elle les aide dans leur recherche du local idéal et favorise l’installation d’activités de proximité répondant aux besoins des habitants.

Demain TV, la télé pour les jeunes entrepreneurs

A l’image des invités de Label Entreprise, pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre, Demain TV réalise de nombreuses émissions qui peuvent vous servir : « Label Entreprise » bien sûr, mais aussi « T’inquiète… je gère », « Paroles d’expert », « Business Women ».

« T’inquiète… je gère » donne la parole à de jeunes entrepreneurs. Leur témoignage et leur expérience sont des sources inspirantes et contiennent des infos utiles et pratiques pour se lancer. Cette émission est produite en partenariat avec kangae.fr, le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer.

Chaque semaine « Label Entreprise » présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Elle donne aussi la parole aux entrepreneurs. Vous pouvez revoir leurs témoignages dans «Label Entreprise», l’émission télé pour entreprendre.

Chaque mois, « Business Women » met en avant des femmes entrepreneures.

Et enfin, « Paroles d’expert», apporte de précieux conseils pour bien gérer au quotidien son entreprise.