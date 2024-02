Lors de cette édition d’À l’écoute des experts sur le salon des services à la personne, Jérôme Joinet reçoit Henry Bouchet, directeur général délégué de Xelya.

Henry Bouchet aborde la solution phare de l’entreprise : Ximi ! C’est un ERP (Enterprise Resource Planning) conçu pour répondre aux besoins spécifiques des structures du secteur. En effet, fondée en 2005, Xelya offre des solutions innovantes dans le domaine de la Silver Economy. Ximi est exposé depuis des années sur le salon des services à la personne. Il permet une gestion des plannings des intervenants, un suivit de la facturation, des recrutements et des formations.

Aujourd’hui, Xelya devient un véritable accompagnateur et formateur grâce à l’acquisition de la société de conseil Almatia. La société est désormais son partenaire dans les transformations numériques des services de santé. Notamment avec Brigitte Croff Conseil et Associés, spécialisé dans la formation dans le secteur de la Silver Economy.

Xelya forme les salariés du secteur pour les fidéliser

L’un des défis majeurs du secteur de la Silver Economy est l’attractivité des métiers. Alors, consciente de cette réalité, Xelya investit massivement dans des solutions de formation efficaces pour favoriser la fidélisation des intervenants. La formation, dispensée de manière mixte entre présentiel et distanciel, joue un rôle clé dans la réduction de l’absentéisme.

Fort de ses succès, Xelya continue donc à se développer et cherche à recruter des développeurs, des chefs de projets, formateurs pédagogiques et ingénieurs pédagogiques. Pour de plus amples informations sur les opportunités de recrutement, rendez-vous sur le site de l’entreprise.

