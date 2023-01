Tambour Battant: L’accès démocratique aux archives

Antoine Spire avec Patrick Tudoret vous proposent une édition de Tambour Battant consacrée à L’accès démocratique aux archives.

Jusqu’à récemment , l’accès aux archives était étroitement règlementé, malgré les proclamations égalitaires de la Révolution française. Pour tout document « sensible » il fallait une dérogation. Le rapport Braibant (1996) avait proposé un délai de 25 ans (sauf exception à 50 ou 60 ans ) ; il n’a pas été appliqué. Gilles MORIN rappelle que depuis 2008, on a même étendu les motifs de non consultation au delà du « secret défense ». Ainsi en est il des archives concernant l’armée française en Algérie ou au Rwanda , qui connurent le même sort que le fichier juif tenu par les Vichystes… Caroline PIKETTY et Jean Philippe LEGOIS racontent les combats menés à propos de la sanglante répression du 17 octobre 1961 ; Sonia COMBE explicite les luttes de tous ceux qui sont attachés à une ouverture complète des archives.

Tambour Battant: les Invités

En première partie d’émission l’Entretien se fait avec :

– Sylvie BRAIBANT, journaliste et essayiste , Auteure de « les dissemblables, Guy BRAIBANT et Michla GIELMAN» (Ed. le bord de l’eau)

et

Gilles MORIN, historien et archiviste , co-auteur de « A chacun son Mai ? » (Ed des presses univ. de Rennes).

En deuxième partie d’émission le Gril vous propose en échange entre :

–Caroline PIKETTY, archiviste, Conservateur général honoraire du Patrimoine, Auteure de « Je cherche les traces de ma mère, chronique des archives » (Éd. Autrement).

contre

Jean-Philippe LEGOIS, archiviste , Co-président de la cité des mémoires étudiantes, Co-auteur de «Institution universitaire et mouvements étudiants : entre intégration et rupture ? » (Éd L’Harmattan) .

Pour terminer l’émission le Grand témoin est:

–Sonia COMBE, Chercheuse à l’Institut des sciences sociales du politique (CNRS) , associée au centre Marc Bloch à Berlin , Auteure de « Archives interdites » (Éd. La Découverte ) et de « D’Est en Ouest, retour à l’archive » (Éd. La Sorbonne)