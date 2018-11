Siblu recrute: contrats de professionnalisation pour devenir animateur vacances

Siblu recrute 70 animateurs pour la saison 2019 !

Siblu, leader européen sur le marché de l’hôtellerie en plein air, cherche de nouveaux animateurs de villages vacances pour l’année 2019. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février alors ne tardez pas !

Siblu qu’est-ce que c’est ?

Créé en 1975, Siblu est le leader européen de l’hôtellerie en plein air et le numéro 1 en France de la vente du mobil home. Implanté partout en France, Siblu possède une vingtaine de sites notés de 3 à 4 étoiles. Chaque année, ils recherchent de nouveaux candidats afin de les former aux techniques d’animation. En 2018, c’était 30 animateurs qui sortaient de leur formation professionnelle, contrat en main. Pour la session 2019, ce sera sans doute plus car Siblu recherche à présent 70 nouveaux candidats pour un contrat de professionnalisation d’une durée de 6 mois.

Formation en deux temps trois mouvements

La formation se déroule en deux phases : la phase de recrutement et la formation. Les sessions de recrutement se feront le 9 janvier à Paris, le 6 novembre à Montpellier et le 14 novembre à Nantes. Après le recrutement, les candidats sont formés durant 6 semaines dans The Village à St Affrique (Aveyron) du 18 février au 29 mars puis seront affectés à l’un des sites Siblu du 30 mars au 3 septembre. Deux mots d’ordre pour être retenu : dynamisme et motivation !

C’est maintenant

A partir de maintenant jusque au 15 février 2019, vous pouvez postuler. Pour cela il suffit de transmettre votre Curriculum vitae et votre lettre de motivation à Siblu. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site sibluanim.com