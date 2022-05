Salon s’expatrier, Mode d’emploi: Travailler en Europe, on est là pour vous !

Conférence: Travailler en Europe, on est là pour vous !

Vous voulez travaillez à l’étranger, Pôle emploi est votre interlocuteur !

Dans cette conférence en live:

Pierre-Yves Lejeune, Conseiller équipe Mobilité internationale à Pôle emploi Hauts-de-France,

Myriam Nemorin conseillère EMI Ile-de-France à Pôle Emploi,

Virginie Bourgois Conseillère Pôle emploi Services

et Jean-François Rieffel Responsable des Partenariats Institutionnels à l’Apec

vous présentent tous les services que Pôle emploi peut vous offrir. Notamment toutes les pistes pour trouver des offres d’emploi à l’étranger pour vous !

Travailler en Europe avec Pôle Emploi

Vous envisagez de travailler à l’étranger ? Quel pays, quelles démarches, quelles perspectives, comment postuler, et quelles entreprises recrutent ? Pôle emploi vous accompagne à chaque étape de votre projet : se poser les bonnes questions avant de partir, organiser votre recherche d’emploi, préparer votre départ… La conférence « Rechercher un emploi à l’étranger », animée par Pôle emploi et l’Apec, vous présentera les services et le suivi personnalisé dont vous pouvez bénéficier :

conseils sur les pays qui recrutent ;

techniques de recherche d’emploi adaptées au pays ciblé ;

démarches à prendre en compte ;

astuces pour réussir.

Un emploi, un stage ou une formation à l’étranger permet d’acquérir des compétences professionnelles et linguistiques. Il contribue à développer des aptitudes personnelles en situation de travail : capacité d’initiative et d’autonomie, confiance en soi… Ce sont des compétences recherchées par les entreprises et des atouts pour le retour à l’emploi. Élargissez le champ de votre recherche d’emploi et tentez l’expérience à l’international !

Plus d’informations sur https://www.pole-emploi.fr

Autres Adresse utiles pour travailler en Europe

EURES Lancé en 1994, EURES est un réseau européen de services de l’emploi destiné à faciliter la libre circulation des travailleurs. Le réseau n’a eu de cesse que les citoyens européens puissent bénéficier des mêmes possibilités, malgré les barrières linguistiques, les différences culturelles, les obstacles bureaucratiques, la diversité des législations en matière d’emploi et le manque de reconnaissance des diplômes à travers l’Europe. Un site gratuit et multilingue.

L’APEC L’Association pour l’emploi des cadres, abrégée en Apec, est une association privée et paritaire, financée par les cotisations des cadres et des entreprises du secteur privé, dont l’objectif est le service et le conseil aux entreprises et aux cadres sur les questions touchant à l’emploi. Elle Dispose d’un service international vous permettant de chercher un emploi et d’avoir des informations sur le marché de l’emploi à l’international.

Autre contacte utile : Pôle emploi services

Un service de pôle emploi pour toutes les questions concernant les droits à l’Assurance chômage

EN EUROPE : 01 46 52 97 00 – Choix 3 europe.exchange@pole-emploi.fr

HORS EUROPE 01 46 52 97 00 – Choix 1 ou 2 pesmobiliteinternationale@pole-emploi.fr

expatriation@pole-emploi.net