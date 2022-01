Table Ronde: le management de projets face aux nouvelles technologies

Demain Tv vous propose de découvrir une Table Ronde organisée par Central Supelec ayant pour thème: le management de projets face aux nouvelles technologies.

En effet la révolution numérique change notre société : l’entreprise d’aujourd’hui est devenue une Entreprise Numérique. Les nouvelles technologies ont entraîné de grands changements dans la gestion des projets d’entreprise et aucun secteur ne peut résister à ses implications. Cette omniprésence soulève la question suivante : comment les nouvelles technologies impactent le management et la gestion de projets ? Comment permettre à ses équipes de s’adapter ? Quels sont les outils et méthodes à mettre en place ?

Les invités de la Table Ronde: le management de projets face aux nouvelles technologies

Pour répondre à toutes ces questions Jerôme Joinet accueille en plateau

Julie Le Cardinal, Enseignant-chercheur, CentraleSupélec

Enseignant-chercheur, CentraleSupélec Michaël Périère, Engagement Leader, Groupe Orlade

Engagement Leader, Groupe Orlade Galdric Porta, Engagement Leader , Op2 – Project Performance Consulting

A propos de CentraleSupélec et de son programme U-Next

Vous êtes intéressé(e) par les formations diplômantes de CentraleSupélec, grâce au programme événementiel dédié aux formation Mastère Spécialisé®, vous pouvez prendre part à des conversations sur des thématiques dédiées animées par des experts, à des webinaires, et surtout des rencontres pour s’informer, échanger, partager pou révélez votre VOUS +.

Pour ne pas e passez pas à côté de ces rendez-vous incontournables, inscrivez-vous: https://exed.centralesupelec.fr/liste/rencontrons-nous/