Le Journal de Formation spécial UHFP avec Aksis-Moovéus

Alexandre Carpentier, Président Associé du Groupe Aksis Moovéus est l’invité de ce journal de la formation enregistré lors de la 18e UHFP par Centre Inffo (Université d’Hiver de la Formation Professionnelle organisée). Cette année le thème de cette université était « Compétences 2030: réussir ensemble les transitions ! ».

Pour lui l’urgence c’est n’est pas la prospective 2030, c’est de s’occuper des métiers et des personnes aujourd’hui. Il faut plus que jamais, face à la désynchronisation entre ce que demande les entreprises et les salariés, il faut rapprocher le monde de l’accompagnement et celui de la formation, afin de bien prendre en charge les personnes en réorientation ou en recherche d’emploi. Une autre priorité : les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement, doivent prendre en charge le plus rapidement possibles les personnes fragilisées dans leur parcours, pour éviter tout « effondrement social ».

Le Groupe Aksis-Moovéus

Présent partout en France le Groupe Aksis-Moovéus (deux structures) propose tout un écosystème autour de l’évolution, la transition et la formation professionnelle.

Aksis est un acteur majeur de l’accompagnement à l’évolution professionnelle depuis presque 30 ans. Ils proposent des solutions à la carte pour les salariés et les particuliers: Bilan de compétences, outplacement, certifications etc.

Moovéus est quant à lui un centre de formation et d’accompagnement qui offre des parcours clé en main pour acquérir ou développer ses compétences. Le Groupe propose ainsi tout une série de services pour un public cible de niveau infra-bac à bac+, tout statut, toute situation entre 18 ans et 60 ans.

La 18e UHFP Université d’hiver de la formation professionnelle

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.