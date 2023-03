ICI ON CHALLENGE : EUROSYN

Dans cette édition, Amal Laoui reçoit Thierry Lageat cofondateur et directeur d’Eurosyn .

« Du grain de riz au jet privé… en passant par les véhicules autonomes » tel est le slogan d’Eurosyn. Fondé il y a 25 ans, cette entreprise française travaille pour des clients très variés et teste leurs innovations en cours de développement dans le monde entier. Elle teste les produits du futur et intervient sur les grands enjeux de nos sociétés : écologie, alimentation de demain, mobilité, communication, beauté, bien-être & loisirs.

Hormis son développement à l’international, Eurosyn reprend le HOOHA Festival en 2023 avec des dates prévues à Londres et Paris.

Depuis 15 ans, Eurosyn créé des séminaires immersifs avec un format très original et percutant, Plus de 40 évènements dans 25 pays ont rassemblé des créatifs en tout genre & passionnés d’innovation : designers, chefs, musiciens, parfumeurs.