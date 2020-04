Même en période de confinement, le Learning Live vous ouvre les portes des écoles post-bac, l’occasion aujourd’hui de découvrir l’une des grandes écoles de communication : Esupcom.

Les métiers de la communication sont aujourd’hui partout, des profils de plus en plus recherchés et nécessaires.

C’est en partie pour cela que l’École Supérieure de Communication s’efforce de dispenser des cours de qualité, dans une pédagogie qu’ils aiment à appeler « Learning by doing ».

Esupcom, « learning by doing »

Ainsi, avec des intervenants professionnels et des mises en situation autour de challenges ou workshop, les étudiants profitent d’un enseignement au plus proche de la réalité.

De Bac à Bac +5, l’École Supérieure de Communication propose quatre Bachelors et six Mastères dans des cursus spécialisés en stage et alternance.

Alors venez découvrir Learning Live consacré à Esupcom, à travers la parole des nos invités :

Nicolas Stalin , directeur du campus de Paris,

, alumni, graphiste aujourd’hui à la tête de son entreprise et major de promo Lille 2019, De nombreux étudiants des campus de Paris et Lille.

L’École Supérieure de Communication est présente dans cinq grandes villes : Paris, Lille, Aix-en-Provence, Lyon et Reims.

La parole est à Esupcom dans ce nouveau numéro de Learning Live et cette école n’aura plus de secrets pour vous.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’école rendez-vous sur esupcom.com

Et surtout, pour échanger et prendre contact avec les équipes administratives : jpo-d.com/esupcom