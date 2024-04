Reconversion professionnelle : le point avec Claire Pascal

Cette édition du Journal de la Formation met l’accent sur la reconversion professionnelle. Pour éclairer ce débat, Claire Pascal, directrice générale de Comundi et administratrice de la Fédération des Acteurs de la Compétence, a partagé son expertise sur ce sujet.

Aujourd’hui, un nombre croissant de salariés aspirent à changer de métier. Ce désir de transition est alimenté par plusieurs changements sociétaux majeurs. Contrairement à il y a quelques décennies. Les travailleurs d’aujourd’hui embrassent l’idée de plusieurs carrières au cours de leur vie professionnelle. L’idée que le choix est désormais permis ouvre de nouvelles perspectives. Permettant ainsi aux individus d’explorer différentes voies professionnelles en fonction de leurs intérêts et de leurs aspirations. L’usure et l’épuisement au travail ont également contribué à ce changement de mentalité, rendant difficile l’exercice d’un même métier tout au long de sa carrière.

Que faut-il mettre en place ?

La reconversion professionnelle devient donc une nécessité pour de nombreux travailleurs, et cela implique un investissement conséquent en termes de formation. Cette transition demande une mobilisation importante des individus, des entreprises et des pouvoirs publics. Il est crucial d’offrir un accompagnement adéquat pour aider les individus à choisir le métier et la formation qui correspondent le mieux à leurs aspirations et à leurs capacités.

Bien que plusieurs dispositifs existent déjà, tels que Transitions Pro, ils ne suffisent pas à répondre à cette demande croissante de reconversion. Les dispositifs actuels sont souvent complexes à mettre en œuvre, ce qui crée des obstacles pour les personnes souhaitant se reconvertir. Il est nécessaire de mettre en place un dispositif universel, simple, lisible et facile à mobiliser. Ce dispositif devrait offrir une sécurité tant pour les entreprises que pour les individus qui envisagent une reconversion professionnelle.

À cet égard, des négociations sont en cours sur le projet de loi « Pacte de vie au travail ». Ce projet vise à répondre aux défis actuels du marché du travail, y compris la reconversion professionnelle. En simplifiant les dispositifs et en sécurisant les parcours professionnels, ce projet de loi pourrait contribuer à faciliter la transition vers de nouveaux métiers et à accompagner les travailleurs tout au long de leur carrière.