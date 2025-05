Qualiopi : Un label indispensable et pas suffisant pour choisir sa formation !

Fouzi Fethi, responsable du pôle droit et politiques de formation chez Centre Inffo est l’invité du Journal de la formation.

Dans un paysage où les formations pullulent et où chacun cherche à investir intelligemment pour son avenir, une question revient sans cesse : que garantit réellement la certification Qualiopi ? Alors que ce logo fleurit sur les supports de communication des organismes de formation, il est légitime de se demander s’il s’agit d’un vrai gage de qualité… ou simplement d’une formalité administrative.

Qu’est-ce que Qualiopi?

Selon Fouzi Fethi, Qualiopi est avant tout « une attestation des processus ». Autrement dit, cette certification évalue si l’organisme de formation respecte un ensemble de critères formels. Ce label est exigé pour qu’un organisme puisse accéder à des financements publics, comme ceux liés au CPF (Compte Personnel de Formation) ou à l’apprentissage. ais : « Qualiopi n’a pas été conçu pour les usagers, mais pour les financeurs ». Il s’agit donc davantage d’un filtre administratif que d’un indicateur de qualité pédagogique.

Un logo présent partout… donc inutile pour choisir ?

La généralisation du label en limite aussi la valeur discriminante. Tous les CFA (Centres de Formation d’Apprentis) et tous les organismes présents sur des plateformes comme Mon Compte Formation sont obligatoirement certifiés. Résultat ? Qualiopi ne vous aidera pas à faire un choix entre deux organismes de formation »! Autrement dit, si ce label est une condition sine qua non pour accéder à certains financements, il ne garantit pas en soi la qualité de la formation dispensée.

Quels critères alors pour choisir la bonne formation ?

Face à cette réalité, quels conseils pour les apprenants ? il faut aller plus loin que le label.

– Demandez le déroulé pédagogique.

– Informez-vous sur les modalités (présentiel, distanciel, travaux pratiques).

-Exigez le CV des formateurs.

-demandez a voir des échantillons de cours.

-Et surtout : contactez d’anciens apprenants.

Car la qualité d’une formation dépend d’une multitude de facteurs : les compétences du formateur, les attentes du commanditaire, mais aussi — et surtout — la motivation de l’apprenant lui-même. C’est pourquoi parler de co-construction de la qualité de la formation semble aujourd’hui plus juste.



En conclusion Qualiopi est une clé d’entrée administrative, indispensable pour activer certains leviers de financement. Mais elle ne remplace ni l’investigation personnelle ni le contact direct avec les organismes. Le meilleur conseil reste donc : poser des questions, comparer, s’informer, et écouter les retours d’expérience.

À propos de Centre Inffo

Créé en 1976, Centre Inffo est un organisme d’intérêt général sous tutelle du ministère du Travail. Il joue un rôle clé dans le pilotage et la diffusion de l’information sur la formation professionnelle, l’orientation et l’apprentissage. Centre Inffo accompagne les acteurs publics, les entreprises, les organismes de formation et les professionnels de l’emploi en leur fournissant analyses, ressources juridiques et outils pratiques. Il est aussi le référent national sur les politiques de formation en France.