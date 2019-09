Pâturages Comtois : aller chercher la réussite en dehors des frontières

Pâturages Comtois, une coopérative de production fromagère.

Pâturages Comtois a déjà plus de 30 ans d’existence. Cette coopérative de production fromagère est née en 1985 de la fusion de quatre structures. Elle n’a cessé alors de s’agrandir jusqu’en 2022 par rapprochement successifs.

C’est ainsi une dizaine de structures qui ont fusionné. Ces producteurs ont su tirer profit d’une crise laitière pour se réorganiser, tenter et réussir le pari de l’export.

L’ascension internationale d’une coopérative fromagère française.

Bien implanté en plein cœur de la Haute-Saône, Pâturages Comtois poursuit encore son développement. Aujourd’hui, son chiffre d’affaires est 31 millions d’euros. Et la coopérative traite 35 millions de litres de lait. Elle emploie près de 60 salariés. La petite coopérative laitière s’est transformée en PME. Et elle regroupe désormais 77 exploitations laitières et 180 exploitants agricoles. Parmi ses réussites, la plus remarquable est sans aucun doute l’exportation. En effet, Pâturages Comtois est présent dans plus de 40 pays différents (Pays Baltes, Dubaï, Chypre, Australie…). Et la coopérative est sur 5 continents et avec près de 250 références produits. 80 % du chiffre d’affaires de la coopérative est réalisé en dehors de l’Hexagone. La vidéo qui suit, explique comment elle en est arrivée là.

