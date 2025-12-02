Demain! est
Location Studio
09 - Le Journal des Salons

Outre-mer: Le Centre Hospitalier Maurice Despinoy recrute

Emission du 01/12/2025 - Durée 4 minutes

Le journal des salons est allé à la rencontre des recruteurs en Outre-Mer, À l’occasion du salon Paris pour l’Emploi. Régine Michalon, responsable communication du Centre Hospitalier Maurice Despinoy, situé au Lamentin en Martinique, , est l’invité de cette édition. Elle nous confirme que le secteur de la santé en Outre-mer connaît une forte tension sur plusieurs métiers. De ce fait elle nous confirme que l’établissement recherche activement des professionnels prêts à s’engager durablement.

Des postes en tension et des profils variés recherchés

Le centre hospitalier recrute actuellement sur plusieurs métiers essentiels :
-Psychomotriciens
-Infirmiers (débutants acceptés)
-Ergothérapeutes
-Orthophonistes
-Médecins généralistes

Ces postes sont cruciaux pour assurer un suivi de qualité, notamment dans le domaine de la santé mentale, un enjeu majeur sur le territoire martiniquais.

Pourquoi exercer au centre Hospitalier Maurice Despinoy au Lamentin?

Au-delà du cadre idyllique et du climat ensoleillé toute l’année, s’installer en Martinique offre de nombreux avantages professionnels : Un travail qui a du sens, au cœur de besoins réels. Sans oublier, un statut de fonctionnaire avec les avantages liés, dont la majoration des 40 %. Selon la responsable de communication: il y a « une équipe bienveillante et humaine, engagée dans la santé mentale »

Comment postuler ?

La candidature se fait directement en ligne sur leur site

Les premiers entretiens sont organisés en visioconférence, pour faciliter le processus. Si le profil correspond, un entretien physique peut suivre.

