Changer d’emploi, se reconvertir ou simplement partir vers de nouveaux horizons professionnels est une étape clé. Pourtant, la manière dont on quitte son entreprise est souvent négligée. Dans Le Journal de l’Emploi, Valérie Duez-Ruff ,avocate spécialisée en droit du travail, présente son livre Quitter son job et négocier son départ (Éditions Eyrolles), un guide indispensable pour structurer cette transition et éviter les pièges d’un départ mal préparé.

Un départ à ne pas prendre à la légère

Lorsqu’on décide de changer de voie, on se focalise souvent sur l’après : nouvelle entreprise, reconversion, projet entrepreneurial… Pourtant, bien négocier son départ est tout aussi crucial pour éviter rancœur, perte de confiance et difficultés à rebondir. Comme l’explique l’auteure, « le comment vous sortez conditionne la suite de votre carrière ».

Son livre propose une méthode structurée pour réussir cette transition : analyser son ressenti au travail, identifier le bon moment pour négocier et anticiper les conséquences d’un départ. Il rappelle aussi l’importance de l’accompagnement juridique, souvent perçu à tort comme une solution de dernier recours. « Un avocat, c’est comme un médecin de famille : on ne consulte pas uniquement quand il est trop tard, mais dès que l’on sent un malaise », insiste-t-elle.

Un livre et un podcast pour aller plus loin