Le mentorat, une clÃ© de rÃ©ussite pour entreprendre

Se faire accompagner pour entreprendre

80 % des entreprises ayant bénéficié d’un accompagnement existent encore 5 ans après leur création. Alors, c’est la preuve de la nécessité et de l’efficacité d’un accompagnement lorsqu’on crée son entreprise. Mais comment se faire accompagner, par qui et quels en sont les avantages ? Avez-vous songé au mentorat ?

Le mentorat le bon réflexe pour entreprendre

Le mentorat, c’est une relation interpersonnelle de soutien et d’échanges entre deux entrepreneurs. Un entrepreneur, le mentor, offre son expérience et son expertise dans le but de favoriser le développement d’un autre entrepreneur, le mentoré, et de son entreprise. Business Women vous propose de découvrir les bienfaits du mentorat. Ainsi Hortense Bourgois, co-fondatrice de Baya France, raconte son expérience de mentorée au Moovjee. Florence Gillier, mentor du Moovjee et mentorée à l’IME explique l’intérêt du mentorat. Et Marion Benezech, de l’IME France, l’Association française des Instituts du Mentorat Entrepreneurial apporte son expertise.

Des témoignages de femmes pour entreprendre

Retrouvez les témoignages et les thèmes pour bien entreprendre dans Business Women, l’entrepreneuriat au féminin.