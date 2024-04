Le Journal de l’emploi : Un regard sur les défis du secteur médico-social

Les métiers du médico-sociale font parties d’un secteur qui peine à recruter. Luc Gateau, président de l’Unapei était l’invité de Jérôme Joinet dans le Journal de l’emploi. L’Unapei, réseau regroupant 330 associations à travers le pays, s’engage dans l’accompagnement des individus en situation d’handicap depuis leur plus jeune âge jusqu’à la fin de leur vie, offrant un soutien indispensable à ceux qui en ont besoin.

La perception des métiers du médico-social

L’Unapei a révélé les résultats d’un sondage OpinionWay sur la perception des Français au sujet des métiers du médico-social. Si ces professions sont perçues comme nobles et importantes, les conditions de travail posent question. En effet, les défis liés aux conditions de travail, tels que la charge de travail, le salaire peu attractifs, le manque de moyens et parfois le manque de reconnaissance, sont autant de freins à l’attractivité de ces métiers.

Métiers du médico social: de gros besoins!

Le secteur médico-social joue un rôle crucial dans la société française, au sein de la seule UNAPEI ce sont près de 93 000 professionnels qui sont dévouées à l’accompagnement des personnes! Dans on retrouve des professions telles que les éducateurs spécialisés, les orthophonistes, les psychomotriciens, les aides médico-psychologiques et les infirmiers sans oublier les aides soignants, les AVS, etc. Des métiers essentiels pour assurer un soutien adéquat aux personnes en situation de handicap ou en difficulté. Cependant, malgré l’importance de ces métiers, un constat alarmant se dessine: le nombre de postes vacants ne cesse d’augmenter ! Pour Luc Gateau ce sont aujourd’hui presque 50 000 emplois qui sont à pourvoir immédiatement car 50 000 personnes ont un besoin d’accompagnement immédiatement !

Chaque association régionale de l’UNAPEI a développé son propre réseau et a multiplié les annonces pour attirer de nouveaux talents.



Pour en savoir plus rendez-vous sur https://www.unapei.org/actions/recrutement/