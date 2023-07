LE Journal de l’emploi: Agap2 recrute !

Remi Minvielle Directeur des Ressources Humaines de Agap2 est l’invité du Journal de l’emploi.

Agap2 a prévu de recruter en 2023 près de 1250 profils !

Un recrutement important, des postes en CDI avec un objectifs de recruter 300 jeunes diplômés sur ces postes.

Les profils recherchés :

➢ des profils d’ingénieurs, toutes disciplines confondues, pour rejoindre des projets dans les secteurs

de l’aéronautique, de l’énergie, du BTP, de la santé, … ;

➢ des profils numériques, pour accompagner des projets d’innovation et de transformation digitale

autour des applicatifs, des infrastructures et des écosystèmes C# .net, C/C++, Java et Javascript ;

➢ des profils ingénieurs d’affaires, issus de formation de type Ecole d’Ingénieur ou de Commerce,

pour des métiers de développement commercial et de management.

A Propos d’AGAP2

Depuis 18 ans agap2 accompagne plus de 300 acteurs de l’industrie et du numérique dans la réalisation de leurs projets technologiques complexes et innovants. Ce sont aujourd’hui 4 000 agapiens, répartis sur 29 agences en France et en Europe, qui apportent aux entreprises leur expertise au service de sur l’ensemble des phases de leurs projets, tant sur les aspects fonctionnels que techniques.

Pour postuler cliquer ici