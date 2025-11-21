Demain! est
09 - Le Journal des Salons

L’Outre-mer recrute : les opportunités du groupe Audemard

Emission du 10/11/2025 - Durée 4 minutes

Le salon Carrefour pour l’emploi/Paris pour l’emploi a mis en avant les entreprises qui recrutent massivement dans les territoires ultramarins. Parmi elles, le Groupe AUDEMARD, acteur incontournable des matériaux de construction. le Journal des Salons vous propose une rencontre avec le DRH du groupe Frédéric Canler.

Un groupe familial présent dans toute l’Outre-Mer

AUDEMARD est spécialisé dans les carrières, le béton prêt à l’emploi, la préfabrication et le ciment, est implanté en Réunion, Guyane, Antilles, Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’en région PACA. Le groupe poursuit son développement et recrute sur l’ensemble de ces territoires.

Audemard : de nombreux postes à pourvoir

AUDEMARD recherche actuellement des profils techniques et opérationnels dans ses domaines d’activité : -Chefs de carrière
-Responsables d’exploitation béton
-Mécaniciens et chefs d’atelier
-Techniciens spécialisés sur engins de carrière et centrales à béton
Ces métiers spécifiques nécessitent des compétences particulières, parfois difficiles à trouver. Le groupe propose donc des formations internes pour accompagner les candidats possédant une première expertise et une forte motivation.
Néanmoins, le recrutement concerne également les fonctions support : comptabilité, ressources humaines, services administratifs.

Comment postuler ?

Les candidats peuvent déposer leur CV directement sur le site. Toutes les opportunités d’emploi y sont regroupées. Le conseil du DRH Pour réussir sa candidature, Frédéric Canler recommande : « Avoir envie de bouger, aimer la mobilité et garder une approche très opérationnelle de son métier. »

Bref, un groupe idéal pour ceux qui veulent évoluer en Outre-mer. Avec de réelles perspectives de carrière dans des métiers techniques et valorisants.

