Journal de l’emploi : STYCH recrute !

Benoît Storelli, CEO de Stych « l’auto-école digitale », est l’invité du journal de l’emploi. Stych est une entreprise en plein développement !

Créée il y a 10 ans, la société compte aujourd’hui 70 agences à travers la France, avec une présence dans 560 villes et un effectif salarié de + de 500 personnes.

Avec son concept d’auto école digitale, proposant une partie de la formation en digital (donc moins chère) STYCH est devenu le premier employeur d’enseignants de la conduite en France.

STYCH est en plein recrutement !

Stych est en plein développement donc la société recrute pour accompagner sa croissance et répondre aux besoins de ses élèves. 200 recrutement étaient prévus en 2024 et à ce jour ils veulent recruter de recruter plus de 50 enseignants supplémentaires d’ici la fin 2024.

Le métier d’enseignant de la conduite étant en tension, STYCH a décidé de prendre les devants en lançant sa propre académie de formation : la STYCH Académie. Fidèle à sa philosophie, l’entreprise y applique les mêmes recettes digitales qui ont fait son succès. Cette initiative permettra de former des enseignants tout en réduisant les coûts de formation de 30 %, rendant ainsi la profession plus accessible et attractive.

A propos de STYCH

Anciennement auto-école.net, Stych a été fondée en 2014 par Stanislas LLURENS, entrepreneur expert en e-learning, et Olivier BOUTBOUL, BAFM et dirigeant d’un centre de formation d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Présente dans toute la France, l’auto-école digitale a déjà formé plus 200 000 élèves à la conduite et compte chaque mois près de 60 000 nouveaux utilisateurs.