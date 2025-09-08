Inclassables : Un documentaire à ne pas rater

Un an après la fin des jeux Paralympiques Inclassables donne la parole aux grands oubliés des Jeux paralympiques : les sportifs porteurs de trisomie 21.

Alors qu’ils montent sur tous les podiums des compétitions mondiales de Sport Adapté, Cléo, Marie, Jason, Jean et bien d’autres « T21 » sont exclus de la plus importante des compétitions sportives, en l’absence d’une catégorie qui leur soit dédiée. Loin du stéréotype du trisomique toujours joyeux, ce film explore l’intimité de ces athlètes de haut niveau et nous révèle leur quotidien, mêlant joie et peines, rivalités et complicités. Une plongée dans l’univers de ces sportifs, déterminés à conquérir une place légitime dans la société et dans le grand récit du sport.

Ce documentaire a été réalisé par Sebastiano d’Alaya Valva. Ila été Coproduit par Kanari Film et la Chaine parlementaire avec la Participation de la chaîne Demain!.

Il a bénéficié du soutien du CNC, de l’Agence Nationale du Sport de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et de la Fédération Française du Sport Adapté.

Un Documentaire à découvrir à 22h30 : mercredi 10 septembre Vendredi 12 septembre Dimanche 14 septembre Mardi 16 septembre jeudi 18 septembre samedi 20 septembre