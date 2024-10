GÉNÉRATIONS RECONVERSION 2024 : il a changé de vie!

« je n’ai pas changé de métier, j’ai changé de vie! »

Dans cette édition spéciale enregistrée sur le salon Générations reconversion, vous pourrez découvrir le témoignage d’Alexis Barbarin qui était encore réceptionniste en 2019.

Après la naissance de sa fille, et en profitant de la période Covid, il a décidé de réaliser sa conversion.

Il a préparé son projet entièrement seul, mais en faisant appel à un financement via Transitions Pro Île-de–France.

Aujourd’hui il est Administrateur Système et c’est un comme heureux!

Un témoignage inspirant!