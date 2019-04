En acoustique avec Keyon Harrold (Ethereal Souls)

Dans cette édition d’En acoustique avec Cédric, vous allez maintenant découvrir le talentueux Keyon Harrold.

Keyon Harrold, est un trompettiste, chanteur, compositeur et producteur américain. Venant d’une famille nombreuse comptant que des musiciens, très vite, cette passion lui vient. L’artiste est même diplômé d’une école de jazz. Jouant un peu de tous les instruments et mêlant le jazz, le R’n’B et le hip-hop, l’artiste a souvent travaillé avec des stars comme Jay-Z, Beyoncé, ou encore Maxwell.

Après de nombreuses collaborations avec des chanteurs et chanteuses, le trompettiste s’est lancé dans sa carrière solo de chanteur et de producteur. Dans cette édition, il nous présente Ethereal Souls, tiré de son album « The Mugician » sorti en 2017.