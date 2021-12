Business Women avec Anais Fournial créatrice de parfum

Business Women: Anais Fournial, être à son compte dans le secteur du luxe!

Entreprendre seule et dans le secteur du luxe c’est possible! C’est ce qu’Anais Fournial nous fait découvrir dans cette édition de Business Women.

Dès son plus jeune âge Anais Fournial voulait entreprendre. Et ce sont ses études qui l’ont dirigé vers le secteur de la Parfumerie. Et c’est en terminant Major au concours d’entrée de l’ISIPCA, école de parfum créée par Guerlain, qu’elle comprend où est sa place.

Anaïs est aujourd’hui « un nez ». C’est un métier passion, un équilibre entre artiste et scientifique. Après quelques années en tant que salariée elle décide de se lancer à son compte et de réaliser son rêve d’enfant… Elle a créé une maison de création de parfum: La Maison Anaïs Fournial, créatrice de parfum.

Avec son entreprise Anaïs Fournial crée des parfums en marque blanche, pour des sociétés qui cherchent une identité olfactive. Mais elle peut également faire des parfums pour des particuliers (NDLR: un joli cadeau de noël !). Elle travaille pour le moment seule avec une apprentie, mais 2022 s’annonce bien. Gr^ce a de nouveau contrats elle pourra ouvrir un nouvel espace d’accueil et d’exposition, et donc elle doit bientôt recruter.

