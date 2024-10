Générations Reconversion 2024: les conseils de Laura Flessel et Trésor Makunda

Dans cette édition de Générations reconversion Jérôme Joinet reçoit Laura Flessel et Trésor Makunda. Laura Flessel, quintuple médaillée olympique d’escrime, et Trésor Makunda, athlète paralympique de renom, sont les parrains de la deuxième édition du salon Générations Reconversion, organisé par Transitions Pro Île-de–France.

Des sportifs qui ont eux-même vécu des reconversions, ils nous partagent leurs expériences et surtout ils sont plein de bons conseils. Car comme tout sportif de haut niveau ils savent relever les défis et rebondir après un échec. Des situations que l’on peut vivre lors d’un parcours ou un projet de reconversion….

Laura Flessel, est une légende de l’escrime française avec cinq médailles olympiques à son actif. Après sa carrière sportive, elle a su se reconvertir avec succès en occupant divers rôles publics et engagés, notamment en tant que ministre des Sports.

Trésor Makunda, athlète paralympique et champion du monde en athlétisme, a également marqué l’histoire du sport français. Malgré son handicap visuel, il a démontré une résilience et une détermination exemplaires, devenant une source d’inspiration pour de nombreuses personnes.