La ferme de Come : ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier

Dégager du temps libre.

Lorsqu’il s’est installé en 1996 sur la ferme de Come, Christophe Rousseau avait des objectifs précis. En effet, il voulait vivre de son travail tout en ayant du temps libre pour partir en vacances. Il souhaitait avoir une vie sociale riche et profiter de sa famille avec qui partager des loisirs. Mais surtout, il ne voulait pas travailler seul, développer des activités permettant d’assurer des emplois était aussi une priorité. Pari gagné.

Développer une stratégie

Sur la ferme de Come, Christophe Rousseau a alors élaboré une stratégie de développement pour atteindre ses objectifs. Il a développé diverses activités pour créer des emplois, déléguer et avoir ainsi du temps pour soi. Ce n’était pas gagné car le métier d’agriculteur-éleveur ne permet pas souvent de libérer du temps et de dégager les revenus nécessaires. Être chef d’entreprise est une chose. Devenir employeur en est une autre. Tel un maçon, Christophe a bâti brique après brique son environnement professionnel. Cependant il a toujours gardé à l’esprit ce que lui disait son oncle : “tu ne feras jamais de gros nœuds avec une petite ficelle”.

Paroles d’Agriculteur

