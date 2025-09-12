Demain! est
Location Studio
09 - Le Journal des Salons

Émission spéciale : la jeunesse au cœur de la mobilisation climatique

Emission du 12/09/2025 - Durée 15 minutes

Enregistrée au Salon de l’immobilier bas carbone, cette édition spéciale met en lumière l’engagement de la jeunesse face aux défis du changement climatique. Sensibilisation, action, coopération internationale : les jeunes se positionnent comme de véritables moteurs de transformation pour un avenir durable. Avec, autour de la table, des invités engagés, trois personnalités aux parcours complémentaires :

Thibault Lechat-Vega, vice-président et porte-parole de la Collectivité Territoriale de Guyane,
Audrey Ho-Wen-Tsaï, Miss Guyane 2023 et première dauphine de Miss France 2024, marraine des Jeunes Ambassadeurs du Climat (JAC),
Farid Salako, conseiller municipal de Seme-Podji (Bénin) et référent Ambassadeurs du Climat pour l’Afrique.
Tous partagent une conviction forte : l’avenir climatique se joue maintenant, et la jeunesse doit en être l’actrice principale.

Les Jeunes Ambassadeurs du Climat

Lancé par la Collectivité Territoriale de Guyane, le programme des jeunes Ambassdeurs du Climat vise à donner aux jeunes les moyens de s’engager concrètement. Leur mission : sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et porter la voix de leur territoire. Comme le rappelle Audrey Ho-Ward Sail, marraine du mouvement, « travailler avec la jeunesse, c’est construire un futur plus responsable et inclusif ». Grâce aux réseaux sociaux et à des actions de terrain, les JAC amplifient leur portée jusqu’à l’international.

La Guyane, territoire jeune et fragile

Avec un habitant sur deux âgé de moins de 25 ans et un environnement à 98 % amazonien, la Guyane est à la fois un territoire riche en biodiversité et particulièrement vulnérable au réchauffement climatique. Sécheresses, hausse des températures, dépendance à la climatisation : les défis sont nombreux. La collectivité mise sur la co-construction de solutions locales, mêlant savoir-faire ancestraux et innovations durables.

Jeunes Ambassadeurs du Climat: Une dynamique internationale

Au-delà de la Guyane, le réseau des JAC s’étend désormais en Europe et en Afrique : Bénin, Côte d’Ivoire, Togo, Ghana, Tunisie, Maroc, Nigéria… Une coopération prometteuse qui montre que la mobilisation climatique dépasse les frontières et que les solutions doivent être pensées à l’échelle régionale et internationale, notamment à l’approche de la COP30 au Brésil. Un appel à la jeunesse L’émission se conclut par un message clair : « Rejoignez-nous, sensibilisez-vous, devenez acteurs du changement ». Car le climat n’est pas seulement l’affaire des institutions : il concerne chacun de nous.
Pour en savoir plus sur le mouvement, rendez-vous sur jac-asso.fr et retrouvez les actions des jeunes ambassadeurs sur leurs réseaux sociaux.

Spécial SIBCA: WO2, pionnier de immobilier durable et bas carbone en France

le 11/09/2025 - Durée 8 minutes
Marc Lafont, CEO de WO2 est l’invité de cette émission spéciale enregistrée sur le Salon de l’Immobilier Bas Carbone. Il revient sur l’histoire et les succès de WO2 et nous propose son regard sur le secteur de l’Immobilier Bas Carbone. Un secteur qui a du sens , et qui recrute comme WO2. WO2 Une entreprise […]
Inclassables : Un documentaire à ne pas rater

Emission du 10/09/2025 - Durée 52 minutes
Un an après la fin des jeux Paralympiques Inclassables donne la parole aux grands oubliés des Jeux paralympiques : les sportifs porteurs de trisomie 21. Alors qu’ils montent sur tous les podiums des compétitions mondiales de Sport Adapté, Cléo, Marie, Jason, Jean et bien d’autres « T21 » sont exclus de la plus importante des […]
SIBCA, La Construction Bas Carbone: un secteur d’opportunités

Emission du 10/09/2025 - Durée 8 minutes
Hélène Genin déléguée générale de l’Association Bâtiment Bas Carbone (BBCA) est l’invité de cette première émission enregistrée à l’occasion du SIBCA (Salon de l’immobilier Bas Carbone) L’occasion de faire le point avec elle sur l’évolution du secteur face aux enjeux climatiques. Depuis plus de dix a...
