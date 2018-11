Comment reprendre une entreprise avec l’aide d’une CMA ?

CMA signifie Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Ces organismes présents dans tous les départements accompagnent les personnes qui souhaitent reprendre une entreprise artisanale. Les CMA conseillent également les artisans qui veulent vendre leur entreprise. Elles sont donc une interface entre les cédants et les repreneurs. Elles sont un acteur à solliciter si vous souhaiter rependre une entreprise

L’exemple de la CMA du Morbihan

Michel Aoustin, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan est l’invité de Label Entreprise. Il détaille les actions mises en place pour faciliter la transmission d’entreprises dans son département. Artisan boulanger, il évoque également comment personnellement il prépare la cession de sa boulangerie.

40 000 entreprises artisanales à reprendre

De toutes les tailles et dans tous les secteurs d’activité, 40 000 entreprises artisanale sont à reprendre en France. Donc forcément, il existe une entreprise susceptible de vous intéresser. Et quand on sait que le taux de pérennité des entreprises reprises, et accompagnées par une CMA est de 76%, il n’y a plus à hésiter : reprenez donc une entreprise artisanale. Vous pouvez retrouver une partie de ces entreprises à reprendre sur entreprendre dans l’artisanat : 6 500 entreprises diagnostiquées et expertisées par une CMA.

Label Entreprise, l’émission des artisans.

Tous les premiers lundis du mois, Label Entreprise met en avant des parcours d’artisans. Cette émission est réalisée en partenariat avec l’APCMA. Découvrez les portraits d’artisans dans Label Entreprise.