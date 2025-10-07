Demain! est
Location Studio
10 - Génération Reconversion 2025

Bilan de compétences: bien choisir son accompagnement

Emission du 07/10/2025 - Durée 8 minutes

Dans cette édition spéciale de Générations Reconversion, l’invité du jour est Bérénice Le Pêcheur, présidente de la Fédération Française des Professionnels de l’Accompagnement et du Bilan de Compétences (FFPABC). L’entretien revient sur le rôle du bilan de compétences dans un parcours de reconversion professionnelle et sur les enjeux d’un accompagnement de qualité.

Le bilan de compétences : un outil, mais pas une obligation

Selon Bérénice Le Pêcheur, la reconversion ne passe pas forcément par un accompagnement. De nombreuses transitions professionnelles réussies se font de manière autonome. De même, le bilan de compétences n’a pas toujours pour finalité une reconversion, mais il constitue souvent un outil déclencheur pour clarifier ses envies et identifier ses forces.

La mission de la FFPABC

La FFP ABC regroupe près de 130 adhérents en métropole et en outre-mer. Elle met à disposition du public une liste de centres de bilan rigoureusement sélectionnés, garantissant qualité et professionnalisme. La fédération a également créé un label Bilan de compétences, un gage supplémentaire de sérieux et de fiabilité pour les bénéficiaires.

Comment choisir son centre de bilan ?

Pour bien s’engager, la FFPABC recommande de :
-vérifier la qualité et la formation des conseillers.
-demander conseil à son entourage.
-rencontrer plusieurs centres lors d’un entretien préalable gratuit et sans engagement.
-privilégier à la fois le bon feeling humain et la rigueur méthodologique.
Le bilan de compétences reste entièrement confidentiel : l’entreprise qui le finance n’a pas accès aux résultats, ce qui rassure de nombreux salariés.

Les enjeux de la reconversion professionnelle

Deux grands défis émergent aujourd’hui :
-l’employabilité, face à des métiers en tension qui peinent à recruter.
-la transition écologique, qui transformera en profondeur les secteurs et les compétences d’ici 2030. Le bilan de compétences permet donc d’anticiper ces évolutions et d’ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles.

Le conseil de Bérénice Le Pêcheur: Avant de se lancer, il est essentiel de prendre le temps de la réflexion et de l’introspection : se poser, clarifier ses besoins et ses aspirations, puis avancer étape par étape pour éviter une reconversion précipitée.

