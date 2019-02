« T’inquiète… je gère » avec Lou Blanco, fondatrice de Tilt&Co

Tilt&Co, le résultat d’un engagement

En 2016, après la crise des réfugiés, Lou Blanco a eu envie de s’engager. Elle a créé une association pour promouvoir la culture des réfugiés à travers la cuisine. Pendant un an, son association a organisé différents événements autour de la gastronomie. Elle avait de l’impact, mais pour aller plus loin, il fallait trouver un emploi stable et durable aux réfugiés. C’est comme cela qu’est né le cabinet Tilt&Co. Tilt&Co est une entreprise sociale ayant pour mission de connecter les personnes réfugiées et les entreprises à la recherche de nouveaux talents.

L’accompagnement d’Enactus

Enactus est une association qui a pour mission de développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement des jeunes au service de la société. Lou a participé à plusieurs des séminaires d’Enactus. Le but de ces séminaires est de réunir des étudiants entrepreneurs, de leur apporter des conseils et d’échanger des bonnes pratiques. Enactus va désormais plus loin dans l’accompagnement des entrepreneurs. Elle leur propose de les embaucher en service civique d’initiative. Les jeunes entrepreneurs vont ainsi bénéficier de temps et de moyens pour travailler sur leur projet entrepreneurial.

Le défi : gagner en crédibilité

Au-delà des aspects juridiques, sociaux ou administratifs, qui sont parfois un casse-tête pour les entrepreneurs, le principal défi de Lou est de gagner en crédibilité. En effet, en tant que femme, jeune et très jeune entrepreneur, elle doit sans cesse surmonter la première impression de ses interlocuteurs. Le remède pour remporter ce défi, c’est la persévérance.

