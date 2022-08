Paroles d’agriculteurs: quand l’ouverture d’esprit mène à l’innovation et au bambou!

L’Earl Grivet: une exploitation face à de nombreux challenges

Tous les agriculteurs font face depuis de nombreuses années à de nombreux challenges: conditions agronomiques changeantes, contraintes réglementaires, variation des prix, attentes des consommateurs, bouleversement climatique, etc. La réponse de certains est de changer de pratique, d’innover ou de se diversifier. C’est en tout cas le choix fait par Emmanuel et Xavier Giret agriculteurs en EARL à quelques kilomètres de Poitiers. Pour avancer, ils ont décidé de changer leurs pratiques sur leur exploitation céréalière de 430 hectares. Un témoignage à découvrir en vidéo!

L’Earl Grivet: une évolution dans le temps

Tout ne s’est pas fait du jour au lendemain, c’est par la réflexion, un peu de remise en question et surtout du bon sens qu’ils ont fait évoluer et transformé leur exploitation.

Il y a 20 ans ils se sont orientés vers une l’agriculture de conservation avec leurs propres recettes. Une décision prise en observant l’état des sols et en tâtonnant souvent pour trouver le bon équilibre entre productivité et améliorations agronomiques. Aujourd’hui le travail du sol est repensé, les assolements sont modifiés et le matériel est adapté à ces nouvelles conditions culturales.

Il y a 10 ans ils ont arrêté l’irrigation et arrêté la culture du maïs…

Il y a 5 ans en pleine pulvérisation sur une parcelle de blé ils font une rencontre avec un apiculteur récemment installé sur le territoire et qui cherchait à se développer. Un rencontre cordiale fait d’écoute mutuelle qui a abouti à l’installation de 450 ruches sur leurs parcelles, la mise à disposition locative d’un bâtiment et surtout un échange permanent d’informations. Par exemple lors de chaque traitement, l’apiculteur est prévenu, il a le temps de fermer ses ruches ou de les déplacer si besoin. Ainsi en 2020, il a récolté 12 tonnes de miel, soit 40 kg par ruche ! Aujourd’hui un deuxième apiculteur s’est installé et cette entente va se concrétiser par un investissement d’une nouvelle miellerie sur un terrain de l’EARL.

Il y a 2 ans ils se sont lancés dans la production de bambou! Depuis plusieurs années les deux frères cherchaient à augmenter la valeur ajoutée dégagée par la ferme. Il fallait trouver une culture très différenciante! En effectuant des recherches ils sont tombés sur un article sur la production de bambou et notamment des pousses de bambou à manger. Après avoir rendu visite chez un des tout premier producteurs français ils ont constaté qu’il y avait une demande et ils ont investi 40 000 € pour 1 hectare de plantation, il y a deux ans.. Le pari semble risqué mais le business plan validé par les banques est calé sur un contrat de 10 ans avec une entreprise qui s’engage sur les prix de reprise et la commercialisation des pousses de bambou. Ils pourront également valoriser les tiges et les chaumes pour lesquelles un marché se développe.

Earl Grivet: entreprendre, évoluer, se diversifier, innover

La réussite de leur exploitation est le fruit d’une transformation progressive mais permanente. Une diversification réussie où le bon sens est de mise. Une évolution qui a abouti à une innovation culturale: le bambou.

Tout au long de l’évolution de leur exploitation ils ont fait quelques formations pour engager ces changements. Mais ils se sont également, toujours appuyés sur des conseils. Pour les frères Grivet: toutes leurs décisions ont le fruit d’une remise en question permanente, de réflexions et de créativité.

En effet pour réaliser la diversification de leur exploitation ils ont dû « tâtonner » et innover. Des innovations aussi bien sur les techniques culturales, sur la mécanisation, sur l’organisation du travail ou sur la collaboration avec d’autres activités comme l’apiculture.

