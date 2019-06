La Parfumerie Violet sort de son sommeil.

Après plusieurs décennies de sommeil, la Parfumerie Violet créée en 1827 s’active. En effet, elle a été reprise par trois jeunes amis : Anthony Toulemonde, Paul Richardot et Victorien Sirot. Formés à l’Ecole Supérieure du Parfum, ces jeunes ont eu le coup de foudre pour cette maison. Alors, ils ont décidé de la reprendre et de relancer son activité. Découvrez leur histoire dans cette émission Label Entreprise.

Demain TV, la télé pour les jeunes entrepreneur

A l’image d’Anthony, Paul et Victorien, pour les jeunes qui souhaitent entreprendre, Demain TV réalise deux émissions qui peuvent vous servir : « Label Entreprise » et « T’inquiète… je gère ».

En effet, « T’inquiète… je gère » donne la parole à de jeunes entrepreneurs. Leur témoignage et leur expérience sont des sources inspirantes et contiennent des infos utiles et pratiques pour se lance. Cette émission est produite en partenariat avec kangae.fr, le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer.

Et chaque semaine « Label Entreprise » présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Et elle donne aussi la parole aux entrepreneurs. Vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.