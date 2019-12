Ma Ville Mon Artisan,

L’artisanat est un acteur majeur de la vitalité économique. Il intervient aussi bien dans le maintien des centres-villes et que dans la dynamique d’attractivité des territoires. Pour accompagner les élus et les mairies dans leurs démarches en faveur de l’artisanat et encourager les bonnes pratiques, CMA France a lancé le prix « Ma Ville Mon Artisan ». Label Entreprise vous propose un coup de projecteur sur ce prix en compagnie :

-Gérard Bobier, Président de la CMA Centre Val de Loire / Indre et Loire

-Bernard Plat, maire de Rochecorbon, un village d’Indre et Loire de 3 278 habitants, lauréat du prix « Ma Ville Mon Artisan », dans la catégorie « culture et patrimoine ».

