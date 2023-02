Le Journal de la formation spÃ©cial UHFP avec la Banque des Territoires

Roxane Pauty, Chargée d’investissement au Pôle formation professionnelle de la Direction de l’investissement de la Banque des Territoires

Et

Benoit Sénéchal, Responsable du Pôle formation professionnelle et Investissements directs et programmes PIA-PIC à la Direction de l’investissement de la Banque des Territoires

sont les invités du journal de la formation.

Une édition spéciale enregistrée lors de la 18e UHFP (Université d’Hiver de la Formation Professionnelle organisée par Centre Inffo).

Ils nous font découvrir toute l’action de la Banque des territoires en faveur de la formation en France à travers notamment le Plan France 2030 mais également sur son intervention en tant qu’investisseur dans les structures de formation à Impact. Des actions qui permettent de mieux répondre au défis que doivent relever les acteurs de la formation face aux transitions digitales, énergétiques et économiques que nous vivons.

La Banque des Territoires

La Banque des Territoires est au service de l’intérêt général, c’est un acteur majeur de la relance économique, sociale et écologique pour la France de demain. Elle propose pour cela, des solutions de financement et d’accompagnement aux collectivités locales, entreprises publiques locales, aux organismes de logement social et aux professions juridiques.

La Banque des Territoires a pour mission d’accompagner la transformation et la modernisation des territoires de France. Elle offre offrons une gamme d’offres et de services, autour de trois expertises : conseiller, financer et opérer. Parmi les finacement possible il y a notamment un programme d’ investissement dans les projets de formation professionnelle.

La 18e UHFP Université d’hiver de la formation professionnelle

A propos de l’UHFP : organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.