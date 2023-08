Immobilier Bas Carbone, bÃ¢timent durable: des opportunitÃ©s d’emploi au SIBCA

Férielle Deriche Directrice du SIBCA, le salon de l’immobilier bas carbone, est l’invitée du journal de l’emploi. Elle nous fait découvrir la révolution en cours dans le secteur du bâtiment, une révolution durable et éco-responsable, qui va créer de l’emploi! En effet le secteur fait face à un défi majeur.

Bâtiment Durable, Immobilier Bas Carbone, les enjeux:

Il faut savoir qu’en France le bilan carbone du bâtiment et de la construction est le 3ᵉ poste d’émissions de gaz à effet de serre (GES) . C’est un des grands chantiers à venir. La mise en œuvre de la réglementation RE2020 et le défi de la neutralité carbone 2050, oblige maintenant tous les acteurs du secteur de bâtiment à changer leurs pratiques.

Pour que le bas carbone ne soit plus une option, mais un impératif face à l’urgence climatique, tous les acteur du secteurs doivent penser agir et rénover et construire autrement ! La maîtrise du bilan carbone devient donc la priorité et l’affaire de tous les intervenants du secteur immobilier : urbaniste, aménageurs, promoteurs, architectes, constructeurs…. Energie bas carbone, stockage carbone, neutralité, économie circulaire, mutualisation, réemploi, recyclage sont les nouvelles thématiques qui révolutionnent la ville et les bâtiments. Cela demande de nouvelles compétences et cela crée de nouveaux métiers!

Des opportunités d’emploi au Salon

C’est pour cela que le Salon de l’Immobilier Bas Carbone propose le 22 septembre de 14h-18h une Après-midi « Talents » au Grand Palais Éphémère. Un après-midi « portes ouvertes » avec entrée gratuite pour les étudiants et les personnes en recherche d’emploi. Cet après-midi « Talents » permettra de favoriser la rencontre des exposants du SIBCA avec les Talents du secteur. Il rassemblera en particulier les étudiants de grandes écoles de commerce, d’architecture, d’urbanisme ou encore d’ingénieurs et également des professionnels expérimentés, qui viendront écouter les leaders de l’industrie présenter les métiers du bas carbone et leur besoin en termes de recrutement pour porter leurs projets et ambitions.