ICI ON RECRUTE : FOLLOW

Séance de rattrapage pour ceux qui n’ont pas pu voir l’interview de Steven Kavay, directeur général de Follow au micro de Jérome Libeskind sur Demain TV.

FOLLOW RECRUTE 20 PERSONNES

Follow est un logiciel médical 100 % en ligne co-construit avec des médecins et chirurgiens spécialisés. Le but est de faciliter la vie des praticiens pour leur permettre de se concentrer sur leur vocation : soigner les patients.

Après une levée de fonds de 4 millions d’euros depuis 2020 et 130 médecins associés, Follow recrute 20 personnes: commerciaux, consultant formation, développeurs .

Aujourd’hui Follow c’est 2,5 millions de patients suivis pour 1700 professionnels santé utilisateurs et plus de 100 % de croissance par an depuis 3 ans.https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/follow-health/jobs?page=1