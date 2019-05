Hors des Sentiers battus: à la découverte du nord de l’Islande

A bord de son quad, l’aventurier part, cette fois-ci, en Islande et plus précisément dans le nord. Connu pour ses lacs et son climat relativement froid et capricieux, ce pays regorge de faune et de flore que Hors des sentiers battus, vous fait découvrir. Au programme: le Fjord de Mjoifjödur, la Forêt de Hallormsstadur, une Chapelle Vikings, les coulées de lave du Krafla, le Lac de Mývatn et bien d’autres paysages. En plus des paysages, vous ferez également connaissance avec les chevaux Islandais ou encore les phoques, présents dans ce pays.

Un documentaire réalisé par Guillaume Ravau.