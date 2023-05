Générations reconversion avec Trésor Makunda

Dans cette édition spéciale « Générations reconversion » Jérôme Joinet reçoit Trésor Makunda, champion paralympique d’athlétisme et ambassadeur de Transitions Pro. Il vient témoigner sur son parcours de sportif en préparation de sa deuxième carrière professionnelle. Et il nous explique tous les avantages a faire appel aux service de Transitions Pro IDF pour réussir une reconversion professionnelle.

Trésor Makunda un champion et une reconversion!

Trésor Gauthier Makunda, déficient visuel, est un champion incroyable ! Il a été sélectionné pour les Jeux Paralympiques d’Athènes 2004 (médaille d’argent sur 100 mètres) Lors des trois éditions suivantes à Pékin 2008, Londres 2012 et Tokyo 2020, il gagne 4 autres médailles paralympiques. Aujourd’hui il prépare 2024 tout en préparant sa reconversion.

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.