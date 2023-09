Pascal Guérinet, le directeur des ressources humaines chez Domitys a été l’invité de Jérôme Joinet dans l’émission Le Journal de l’Emploi. Il parle d’un besoin de 2 000 nouveaux collaborateurs d’ici à 2025.

Domitys passe à 210 nouvelles résidences d’ici à 2025

Avec le vieillissement croissant de la population, les plus de 65 ans représenteront 30 % des Français en 2050. Domitys propose alors des résidences non médicalisées pour des seniors en quête de sociabilité, sécurité et liberté. En effet, L’entreprise offre depuis 20 ans, des logements sûrs et du service à la personne pour les personnes âgées.

Domitys compte 150 résidences en France, en Belgique, en Italie et à l’Ile Maurice. Les infrastructures permettent aux 15 500 résidents de vivre dans le confort selon leurs besoins en pleine ville ou à la campagne. La société prévoit de passer à 210 résidences au lieu de 150 pour accompagner le changement démographique. La société Domitys a donc besoin de renfort.

2 000 postes à pourvoir pour les services aux seniors

Avec ses ouvertures d’établissements, 2 000 postes sont à pourvoir dans les trois ans qui viennent. En effet, les établissements ont besoin d’animateurs, de cuisiniers, de serveurs et de restaurateurs pour gérer les restaurants des établissements. Domitys recherche aussi des commerciales ou encore des managers, directeurs de résidences et chargé d’accueil administratif.

Pour former ses employés et octroyer un service de qualité aux seniors, le groupe a fondé Domitys Campus en 2012. La société forme les salariés et développe ou consolide leurs compétences.

Domitys: côté logement un bon plan pour les jeunes également!

Domitys a également développé un concept : « génération Partage ». L’objectif est de permettre à un jeune d’assister un résident contre un logement gratuit. C’est un service d’aide à la personne gagnant-gagnant dans un contexte économique qui peut être compliqué pour les jeunes. Leur mission est d’aider un senior au quotidien, participer à des animations, donner de leur temps en échange d’un logement confortable et gratuit.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site.