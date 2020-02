Création d’entreprise : quelle forme juridique choisir ?

Quelle forme juridique pour votre future entreprise ?

Le choix de la forme juridique, c’est une question que se pose chaque créateur d’entreprise. Les missions création de Bpifrance répondent à cette question. Mais, elles en précisent qu’il faut auparavant vérifier quelques points. Bpifrance c’est la banque des entrepreneurs. En effet, elle accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin. De l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, Bpifrance offre des solutions de financement adaptées à chaque étape de la vie de votre entreprise